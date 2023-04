Top 15 Meest Sexy Foto’s van Actrice Yolanthe Cabau

Yolanthe Cabau is geboren op 19 maart 1985 in Ibiza, Spanje. Haar moeder is van Nederlandse afkomst en haar vader is van Spaanse afkomst. Op jonge leeftijd verhuisde ze naar Nederland, waar ze opgroeide in het Friese dorpje Bedum. In 2004 begon ze haar carrière als presentatrice bij TMF en later bij BNN.

Carrière van Yolanthe Cabau

Yolanthe Cabau begon haar carrière als presentatrice bij TMF. In 2006 ging ze aan de slag bij BNN, waar ze programma’s presenteerde zoals ‘Try Before You Die’, ‘Feuten’ en ‘Sterrenstof’. In 2008 maakte ze haar acteerdebuut in de Nederlandse film ‘Snowfever’. Hierna speelde ze in verschillende Nederlandse films en televisieseries, waaronder ‘Onderweg naar morgen’, ‘Flikken Maastricht’ en ‘Costa!’.

In 2009 werd Yolanthe Cabau verkozen tot ‘Mooiste Vrouw van Nederland’ door het mannenblad FHM. Dat jaar startte ze ook haar eigen sieradenlijn ‘Yolanthe Cabau by My-Jewellery’. In 2011 verhuisde ze naar Spanje, waar ze ging samenwonen met voetballer Wesley Sneijder.

In 2012 presenteerde ze het programma ‘Surprise Surprise’ bij RTL4. In datzelfde jaar speelde ze ook in de Amerikaanse film ‘Pain & Gain’ naast Mark Wahlberg en Dwayne Johnson. In 2013 en 2014 was ze te zien in de Nederlandse film ‘Bluf’ en de televisieserie ‘Divorce’.

Yolanthe Cabau in FHM500

In 2012 werd Yolanthe Cabau verkozen tot de meest sexy vrouw van Nederland door het mannenblad FHM. Het was de eerste keer dat ze deze titel won, en ze was dan ook zeer vereerd. Yolanthe stond niet alleen op nummer één in de FHM 500, maar was ook de covergirl van het bijbehorende tijdschrift.

Het winnen van deze titel betekende veel voor Yolanthe, omdat ze vaak werd bekritiseerd vanwege haar uiterlijk en als ’te dun’ werd beschouwd. Door te worden verkozen tot de meest sexy vrouw van Nederland, voelde ze zich eindelijk geaccepteerd en gewaardeerd voor wie ze was.

Naast haar werk als actrice en presentatrice, heeft Yolanthe ook een carrière als model. Ze heeft samengewerkt met verschillende merken en stond op de cover van diverse tijdschriften. Haar verschijning in de FHM 500 heeft haar populariteit nog verder vergroot en maakte haar een van de meest gewilde modellen in Nederland.

Hoewel de FHM 500 nu niet meer wordt uitgegeven, blijft Yolanthe populair en geliefd bij haar fans. Ze blijft werken aan nieuwe projecten en is altijd bezig met het ontwikkelen van haar carrière.

Of ze ooit weer zal worden verkozen tot de meest sexy vrouw van Nederland is nog maar de vraag, maar één ding is zeker: Yolanthe blijft altijd een inspiratie voor vele vrouwen.