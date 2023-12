Serie A-clubs moeten beloven Super League links te laten liggen – Voetbal International

Dat meldt Calcio e Finanza, een Italiaanse website gespecialiseerd in de financiële kant van het voetbal. Zij beweren een ‘anti-Super League-verklaring’ in te hebben gezien van de Lega Serie A, de organisatie achter de hoogste voetbalklasse van het laarsvormige land. Clubs zouden die moeten ondertekenen om mee te mogen doen aan het volgende seizoen in de Serie A.