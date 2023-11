Sensi Lowe laat mensen schrikken met enorme bowlingballen

Sensi Lowe trekt weer eens alle aandacht naar zich toe met deze mooie foto van haar gigantische bowlingballen.

Met deze foto laat Sensi Lowe volgers flink schrikken

Iedereen weet dat Sensi Lowe heel erg goed is in het maken van mooie foto’s. Daarom heeftze ook zoveel volgers op Instagram. Die vinden het allemaal fijn om naar Sensi te kunnen kijken. Zeker als ze haar grote bowlingballen laat zien. Tenminste, in dit geval zijn het echt bowlingballen. Want Sensi is een avondje gaan bowlen. En daar zegt ze zelf heel erg slecht in te zijn. Dus als je Sensi ooit op de bowlingbaan ziet staan, pas dan alsjeblieft op. Voor je het weet zie je de ballen rondvliegen en moet je snel opzij duiken om een ongeluk te voorkomen. Het voordeel daarvan is dan wel weer dat als je wakker wordt, de blondine zorgzaam over je aan het waken is. Dat is toch bijna alsof er een engel je ontwaakt. Dat is de pijn van een bowlingbal in je smoel toch wel weer waard.

