Sennheiser Ambeo Mini review: kleine soundbar, groots geluid

De Sennheiser Ambeo Mini doet zijn naam eer aan – zeker onder een 65-inch televisie. Dit is een bescheiden soundbar, met prestaties die je niet verwacht van het formaat.

Met de Ambeo Mini brengt Sennheiser de baanbrekende Ambeo-surroundtechnologie naar een ongezien klein toestel. Is dit de beste minisoundbar met Dolby Atmos?

Vijf jaar geleden introduceerde Sennheiser de Ambeo-soundbar. Baanbrekend qua technologie, maar ook qua omvang en prijs. De eigen Ambeo-technologie zorgde zonder extra speakers voor een effectieve surroundervaring in een typische woonkamer, maar in een toestel dat bijna dubbel zo duur was als de meeste high-endconcurrenten van Sonos, Samsung of JBL. Het zegt veel over waar de zwaartepunt van de markt ligt én over het technische kunnen van Sennheiser dat er sinds enige tijd een Ambeo Mini is van 799 euro. Het is een veel kleinere soundbar dan de eerste Ambeo (die nu Ambeo Max heet) en het eerder door TechFi gereviewde tussenmodel,…