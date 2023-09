Eye Candy: Dit is Sem Smith (Vriendin van Steven Bergwijn)

In de wondere wereld van voetbal en glamour, schittert een prachtige blondine uit het gezellige Noord-Brabant – Sem Smith, beter bekend als de Voetbalvrouw van niemand minder dan Steven Bergwijn. Ze was ooit nagelstyliste met haar eigen salon, maar nu deelt ze met plezier kiekjes in schitterende jurken op Instagram, waar haar bijna 30 duizend volgers maar al te graag van smullen. Laten we eens dieper in het leven van deze weergaloze dame duiken, die straalt als een diamant en een geweldig lichaam heeft dat menig wenkbrauwen doet fronsen van bewondering.

De Charmante Brabantse

Sem Smit is niet zomaar een voetbalvrouw; ze is een echte voetbalvrouw, en dat merk je aan alles. Net zoals alle andere spelersvrouwen van Oranje, reisde ze mee naar het WK om haar geliefde Steven aan te moedigen. Maar dat is niet alles. Ze hebben samen een schattig zoontje van twee jaar oud, wat hun leven nog mooier maakt. Kort geleden woonden Sem en Steven zelfs in de bruisende Engelse hoofdstad, Londen, toen Bergwijn de ster was van Tottenham Hotspur. Sem had haar nagel- en haarsalon aan huis op een laag pitje gezet en ging volledig voor Steven. Tegenwoordig delen ze een knus appartement in het hart van Amsterdam.

Liefde in de Lucht

De liefdesgeschiedenis van Sem en Steven begon in 2021. Maar voordat ze officieel een stel werden, was Sem Smit al in verwachting van de getalenteerde Ajax-voetballer. Het verhaal krijgt nog een interessante twist, want Steven heeft ook een zoontje met zijn ex-vriendin Chloe Jay, met wie hij sinds 2015 een relatie had. In 2020 verwelkomden Steven kinderen van twee verschillende vrouwen, wat leidde tot het einde van zijn relatie met Chloe Jay.

Roerige Tijden

In augustus 2022 stonden de juice kanalen rood gloeiend van de geruchten dat Ajax-speler Steven Bergwijn zijn partner Sem Smit had bedrogen met een andere vrouw, zoals Story meldde. De roddels bereikten Sem en ze besloten even de ‘pauzeknop’ in te drukken in hun relatie. Gelukkig lijken de twee tortelduifjes de ‘play-knop’ weer te hebben ingedrukt, en wie weet wat de toekomst voor hen in petto heeft.

Ze blijft niet achter op Instagram

De blondine laat ons via Instagram een kijkje nemen in haar leven. Haar bijna 30 duizend volgers kunnen genieten van de momenten waarop ze tijd doorbrengt met haar gezin, maar ook van haar reizen naar zonnige bestemmingen.

Maar laten we eerlijk zijn, een van de grootste aantrekkingskrachten van Sem Smit is haar geweldige lichaam, dat ze maar al te graag laat zien op haar Instagram-account. Ze is vaak in de sportschool te vinden, en dat zien we maar al te goed. Omdat ze in het dagelijks leven voor hun kind zorgt, heeft Sem Smit geen betaalde baan, dus ze heeft meer dan genoeg tijd om aan haar figuur te werken.

De toekomst van Sem en Steven

Terwijl Sem Smit en Steven Bergwijn blijven groeien als koppel en als individuen, kijken we uit naar de volgende hoofdstukken in hun leven. Of het nu gaat om nieuwe reizen, gezinsuitbreiding of professionele projecten, één ding is zeker: Sem Smit zal blijven schitteren als een diamant in de wereld van voetbalvrouwen.

Ondertussen blijven wij onszelf trakteren op haar prachtige kiekjes die ze deelt op Instagram, ach nog een paar dan! Voor de liefhebber!