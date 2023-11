Selectievakjes toevoegen in Word | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De eerste mogelijkheid is handig voor wanneer je het Word-document digitaal wil versturen, zodat de ontvangers hun selectie kunnen maken en vakjes aanduiden. Optie 2 is de klassieke manier, voor wanneer je een enquête wil afdrukken en fysiek wil laten invullen met pen of potlood.

Optie 1- stap 1: Ontwikkelaars-tab activeren

Om digitaal invulbare formulieren te maken met selectievakjes, moet je eerst de Ontwikkelaars-tab laten verschijnen in het lint van Word. Open een Word-document, klik op het kopje Bestand en dan helemaal onderaan op Opties. In het dialoogvenster dat je te zien krijg, kies je links in het menu voor Lint aanpassen. Kijk dan in de lijst rechts onder Hoofdtabbladen en scrol tot je het uitgevinkte Ontwikkelaars ziet staan. Vink het aan en druk op OK.

Om selectievakjes te maken heb je de Ontwikkelaars-tab…

