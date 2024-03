Selectie NEC als helden onthaald in Nijmegen na bereiken bekerfinale

De selectie van NEC is woensdag teruggekeerd in Nijmegen, nadat de club dinsdagavond de finale van de KNVB Beker wist te bereiken. Na het verslaan van SC Cambuur, dat pas in verlenging door de knieën ging, overnachtte de ploeg van trainer Rogier Meijer in Leeuwarden om een dag later de terugreis aan te vangen.

NEC reisde weliswaar als favoriet af naar Leeuwarden, maar kwam in de eerste helft verrassend op achterstand door een doelpunt van Roberts Uldrikis. De Japanner Koki Ogawa zorgde na een uur spelen echter voor de verdiende gelijkmaker, waarna zijn landgenoot Kodai Sano in de eerste helft van de verlenging voor de bevrijdende 1-2 eindstand tekende.



Daardoor plaatsen de Nijmegenaren zich voor de vijfde keer in de clubhistorie voor de eindstrijd van het bekertoernooi. De voorgaande vier pogingen om de prijs in de wacht te slepen gingen allemaal verloren, tegen respectievelijk NAC Breda (1973), Ajax (1983), Feyenoord (1994) en Roda JC…