selectie langs de meetlat – Voetbal International

De kampioen verloor met Orkun Kökçü zijn belangrijkste middenvelder. Huurlingen Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi vertrokken ook bij Feyenoord. Daar kreeg Arne Slot spelers voor terug die transferwaarde moeten creëren. Hoe gaat de Feyenoord-trainer deze aankopen inpassen? Voetbal International zet per positie de zaken op een rijtje.

Voor Feyenoord was het overleven in de laatste weken van de voorbereiding die de eerste van de Eredivisie bestreken. Na het vertrek van Orkün Kökcü (Benfica), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) en Oussama Idrissi (clubloos) werd het passen en meten, zoeken en vervangen, net zo lang tot er een formule is gevonden waarmee Arne Slot vooruit kan.