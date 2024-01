Selectie Kameroen bevestigt keepersprobleem voor Ten Hag – Voetbal International

André Onana is opgeroepen om Kameroen te vertegenwoordigen op de Afrika Cup in Ivoorkust. Dat betekent dat Erik ten Hag, manager van Onana’s club Manchester United, zijn doelman enkele weken tot een maand zal moeten missen.

Als een verrassing komt het natuurlijk niet: Onana is met afstand de beste doelman van Kameroen, dus Ten Hag zal rekening hebben gehouden met zijn afwezigheid, net als met die van zijn Marokkaanse middenvelder Sofyan Amrabat . De topper tegen Tottenham Hotspur op 14 januari gaan de twee sowieso missen, en het bezoek aan Aston Villa valt in hetzelfde weekend als de finale van het toernooi.

In principe keept Altay Bayindir als Onana er niet is. De Turkse international werd in de slotfase van de transferperiode gepresenteerd op Old Trafford, waar ook Tom Heaton nog onder contract staat. In de poule van De Ontembare Leeuwen zitten verder ook Gambia, Senegal en Guinee.