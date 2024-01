Seksuele uitbuiters Barbie vandaag voor de rechter: ‘Het gaat niet goed’

Vandaag moeten drie mannen een een vrouw voor de rechter in Den Haag verschijnen. Dit omdat ze vier vrouwelijke slachtoffers, waaronder Oh Oh Cherso’s Barbie, seksueel hebben uitgebuit. De advocaat van Samantha de Jong, de echte naam van Barbie, meldt dat het niet goed gaat met haar. “Depressieve klachten.”

‘Het gaat niet goed’

Volgens advocaat Diekstra heeft Samantha het momenteel erg moeilijk. “Het gaat niet goed met cliënte. Zij kampt onder andere met depressieve klachten. Na een periode van enig herstel is haar situatie helaas weer verslechterd. Cliënte heeft te maken met aanzienlijke uitdagingen, versterkt door een complex leven voorafgaand aan de recente gebeurtenissen. Gebeurtenissen die een diepgaande impact op haar mentale welzijn hebben gehad.”

Uitdagende periode

Desondanks doet Samantha er alles aan om uit een diep dal omhoog te klimmen. “Ze is toegewijd aan het positief veranderen van haar leven en beseft…