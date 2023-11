Security Awareness Training: 6 Belangrijke Voordelen

Waarom hebben je werknemers een security awareness training nodig? Zoals de titel al aangeeft, gaan we in op de belangrijkste voordelen die organisaties kunnen behalen als ze kiezen voor security awareness training.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat security awareness trainingen gebruikt worden om werknemers te onderwijzen over cybercriminaliteit, hacken, social engineering, phishing en meer. De training is nuttig om het perspectief of het motief van een cybercrimineel te begrijpen en manieren om online misdrijven te voorkomen.

Er zijn een paar industrieƫn zoals de gezondheidszorg, de bankensector en de vastgoedsector die gemakkelijk in de val lopen, en social engineers zorgen vaak voor verwarring bij de beoogde klanten. Daarom kan de juiste training de reputatie van het bedrijf beschermen. Het verspreiden van verkeerde informatie kan het merkimago voor langere tijd schaden.

2. Training om blunders te voorkomen

Volgens onderzoeken en gegevens uit de hele wereld komen de meeste inbreuken voort uit nalatigheid van medewerkers. Dit zijn allemaal kleine fouten, maar ze veroorzaken enorme verliezen voor een heel bedrijf. Als we de bronnen mogen geloven, gebeurt 88% van de inbreuken, gegevensverlies en gegevensdiefstal door laksheid van werknemers. Er is een speciaal ontworpen training die werknemers veelvoorkomende, maar belangrijke strategische oplichtingspraktijken aanleert. Bijvoorbeeld, het krijgen van heel veel e-mails is een veel voorkomende zaak, maar het onderscheid maken tussen een informatieve e-mail en een phishing e-mail is belangrijk. Er zijn gevallen waarin werknemers onbedoeld en per ongeluk de bijlage van phishing e-mails openen. Dit is waar training om de hoek komt kijken.

3. Training geeft je gemoedsrust

Security awareness training zorgt ervoor dat er een herzien en beter beveiligingsbeleid komt in elke organisatie. Op een security awareness platform kunnen je medewerkers gemakkelijk een gecertificeerde security awareness training volgen. Met als gevolg dat je medewerkers voldoende zijn opgeleid en je ‘s nachts met een gerust hart kunt gaan slapen.

4. Training verhoogt de veiligheidsmaatregelen

Security awareness training stelt altijd voor om toezicht te houden, te controleren en elke vorm van verdachte handelingen te volgen. Het is bijvoorbeeld altijd goed om sterke wachtwoorden te gebruiken, waarschuwingen te creƫren voor unieke en vreemde communicatie die het codewoord kan zijn en verdachte e-mails te markeren. Al deze praktijken zullen werknemers en organisaties helpen om een kwetsbare situatie te voorkomen.

5. Training & kennis verhoogt het moreel

Alle kennis helpt een persoon groeien! Het is een feit dat er werknemers zijn die niets weten over cyber security awareness en veiligheidsmaatregelen. Tegenwoordig worden oplichterspraktijken op zo’n geraffineerde manier gefabriceerd en gepresenteerd dat werknemers gemakkelijk in de val kunnen lopen. Nu de kennis is toegenomen, zullen alle organisaties in ieder geval beginnen met het nemen van veiligheidsmaatregelen vanaf de basis. Voor een betere beveiliging en veiligheid zijn er dienstverleners die de organisaties kunnen helpen met de beste ondersteuning. Het is veilig om te zeggen dat deze trainingsprogramma’s professionals voorzichtig kunnen opvoeden en de werktevredenheid van werknemers kunnen vergroten om te helpen werknemers te behouden.

6. Training bespaart tijd en geld

Bedrijven die hun werknemers niet hebben getraind, krijgen vaak te maken met gegevensdiefstal en gegevensverlies door onachtzaamheid. Het herstellen van gegevens of het redden van andere gevolgen kost veel geld en tijd. Het verstoort ook het merkimago van het bedrijf voor een bepaalde tijd, wat invloed kan hebben op de doelgroep en hun denkproces rond het merk. Als we bronnen mogen geloven, is er voor elk soort gegevensherstel minimaal 7 maanden nodig om het IP-adres en het hoofdadres van de gehoste e-mailadressen te achterhalen. Vandaar dat het herstellen van een succesvolle cyberaanval enorm veel geld kan gaan kosten.