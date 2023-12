SEC Vertraagt ​​Invesco’s Ethereum ETF, FED Rentebesluit en Coinbase Voegt Solana’s BONK Toe ~ Crypto-Gids

De cryptowereld staat opnieuw in de schijnwerpers met belangrijk nieuws over de vertraging van Invesco’s Ethereum ETF door de SEC, de langverwachte rentebeslissing van de Federal Reserve (FED) en Coinbase’s toevoeging van Solana’s BONK. Laten we dieper ingaan op elk onderwerp en hun impact op de crypto-markt.

1. Vertraging Invesco’s Ethereum ETF door SEC

Breaking News: SEC Deelt Besluit om Invesco’s Spot Ethereum ETF Uit Te Stellen

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aangekondigd dat het de aanvraag van Invesco voor een spot Ethereum ETF uitstelt. De vertraging is opmerkelijk, gezien de groeiende interesse in crypto-ETF’s. De SEC geeft geen specifieke redenen voor de uitstelling, wat tot speculatie leidt over mogelijke zorgen met betrekking tot regelgeving of marktvolatiliteit. Deze beslissing werpt vragen op over de toekomst van crypto-ETF’s en hun goedkeuringsproces door regelgevende instanties.

2. FED Rentebesluit en Bitcoin’s Reactie

BREAKING:…