SEC verlengt deadline voor goedkeuring van Ark Invest Bitcoin ETF tot augustus

De SEC heeft de deadline voor de goedkeuring van Ark Invest Bitcoin ETF verlengd. De deadline is verschoven van 16 juli naar 30 augustus 2022. De nieuwste ontwikkeling van de regelgevende instantie komt naar verluidt nadat de commissie in juni Grayscale’s poging om zijn Bitcoin trust om te zetten in een ETF had afgewezen.

Termijn verlenging van Ark Invest Bitcoin ETF

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de termijn verlengd om ARK Investment Management’s 21 Shares’ Bitcoin exchange-traded fund (ETF) goed te keuren of af te keuren. De SEC heeft nu tot 45 dagen de tijd om een beslissing te nemen over de gezamenlijke ETF van Cathie Wood’s Ark Invest en 21Shares, nadat ze de deadline verlengd heeft van 16 juli tot 30 augustus.

Volgens een dinsdag ingediend dossier van de SEC is een voorgestelde regelwijziging van de Chicago Board Options Exchange BZX Exchange opgenomen in de aanvraag, die aanvankelijk in mei bij de SEC werd ingediend en op 1 juni in het…