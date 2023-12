SEC stelt beslissing Spot Ethereum ETF uit naar mei 2024

Waar de Spot Bitcoin ETF nu echt heel dichtbij lijkt, moeten aanhanger van Ethereum nog even wachten. In een nieuwe beslissing stelt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) hun beslissing op de Spot Ethereum ETF uit tot mei 2024. Volgens James Seyffart, een zogenaamde ETF-expert van Bloomberg, lag het uitstellen van deze beslissingen in de lijn der verwachting.

Bitcoin als eerste aan de beurt

Als we de ETF-experts van Bloomberg mogen geloven, dan is Bitcoin als eerste aan de beurt.

Seyffart en Balchunas verwachten dat de Spot Bitcoin ETF mogelijk al voor 10 januari 2024 wordt goedgekeurd door de SEC. Zij schatten de kans hiervoor momenteel in op 90 procent, al is het niet helemaal duidelijk wat die percentages precies waard zijn.

Figuren als Seyffart en Balchunas, die te boek staan als ETF-experts, kunnen natuurlijk ook van de hype profiteren met dit soort voorspellingen om er volgers bij te krijgen.

Maar de markt lijkt de voorspellingen van…