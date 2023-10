SEC staakt zaak Ripple, JPMorgan voorspelt goedkeuring Bitcoin ETFs en Solana klimt ~ Crypto-Gids

De wereld van cryptocurrency houdt nooit op met verrassen en evolueren. Recentelijk hebben zich enkele opvallende ontwikkelingen voorgedaan die het waard zijn om te verkennen. Van het stopzetten van de SEC-rechtszaak tegen Ripple’s topmensen tot de voorspellingen voor goedkeuring van Bitcoin Spot ETF’s door JPMorgan en de opkomst van Solana als een belangrijke speler in de markt, laten we deze belangrijke wendingen nader bekijken.

1. SEC Zet Rechtszaak tegen Ripple’s Brad Garlinghouse en Chris Larsen Stop:

In een verrassende wending heeft de United States Securities and Exchange Commission (SEC) aangekondigd dat ze van plan zijn alle aanklachten tegen Ripple CEO Brad Garlinghouse en uitvoerend voorzitter Chris Larsen te seponeren. Deze rechtszaak, die al sinds december 2020 aan de gang was, draaide om vermeende overtredingen in verband met de verkoop van XRP-tokens door Ripple. Het feit dat de SEC besloot de aanklachten in te trekken, zonder een schikking te bereiken, heeft de…