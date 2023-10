SEC laat Grayscale’s Bitcoin ETF-beslissing onbetwist, Ferrari accepteert crypto, en BTC’s bullish MACD ~ Crypto-Gids

Welkom bij de nieuwste nieuwsupdate van Crypto-gids.nl, waar we de meest recente ontwikkelingen in de wereld van cryptocurrency bespreken. In deze update duiken we in enkele opmerkelijke gebeurtenissen, waaronder de SEC’s beslissing met betrekking tot Grayscale’s Bitcoin ETF-aanvraag en het baanbrekende nieuws dat Ferrari nu digitale valuta accepteert voor zijn luxe auto’s. We zullen ook kijken naar de technische indicatoren die suggereren dat Bitcoin klaar is voor een mogelijke prijsrally.

SEC laat Grayscale’s Spot Bitcoin ETF-beslissing onbetwist: Bitcoin beweegt!

De SEC heeft besloten om de rechterlijke uitspraak met betrekking tot Grayscale’s Spot Bitcoin ETF-zaak niet te betwisten. Grayscale had de SEC aangevochten nadat hun aanvraag was afgewezen, en de rechtbank oordeelde in het voordeel van Grayscale. Dit nieuws heeft geleid tot een stijging van de Bitcoin-prijs van 1 procent. Deskundigen suggereren dat de kans op goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s door de SEC nu…