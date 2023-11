Schuldenproblematiek heeft meerdere kanten – BeleggersBelangen.nl

De uitspraak van het ‘Bundesverfassungsgericht’ vorige week heeft de staatsfinanciën in Duitsland helemaal overhoop gehaald. Het Duitse constitutioneel hof in Karlsruhe oordeelde namelijk dat de €60 mrd die ooit bestemd was voor de bestrijding van de coronacrisis, maar niet is uitgegeven, niet zomaar naar een klimaatfonds overgeheveld mag worden zoals de regeringscoalitie oorspronkelijk van plan was.

En dat is nog niet alles. De Duitse zakenkrant Handelsblatt bericht dat de regering zich ook over de uitgaven in 2023 zorgen maakt. Dit jaar heeft de Duitse overheid zo’n €32 mrd uit het ‘Wirtschaftsstabilisierungsfonds‘ (WSF)…