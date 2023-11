Schroders: ‘Winter is coming’ – komen de zorgen over de energiezekerheid in Europa terug?

De energiezekerheid van Europa blijft een grote zorg, ondanks de vooruitgang die is geboekt bij het loskoppelen van de Russische gasimport. In 2022 en 2023 hebben Europese landen hun afhankelijkheid van alternatieve energiebronnen aanzienlijk vergroot, hun afhankelijkheid van Russisch aardgas verminderd en hun gasopslag snel aangevuld.

Tegelijkertijd zorgde het relatief zachte weer van de afgelopen winter ervoor dat de vraag naar fossiele brandstoffen laag bleef, wat in veel landen hielp bij de energietransitie. Er blijven echter grote vraagtekens of al deze voorbereidingen voldoende zullen zijn om de komende maanden het hoofd te bieden. Zal Europa in staat zijn om de mogelijke uitdagingen van de energiemarkt in 2024 en daarna aan te gaan?

Wie voorziet Europa op dit moment van energie?

Na de vrees dat Europa in 2022 zonder gas zou komen te zitten nadat Rusland de gasexport had stopgezet, ziet de energiepositie er een stuk stabieler uit. Noorwegen heeft Rusland vervangen als grootste…