Schroders: ‘Nederlandse beleggers willen duurzamer en meer zelf kunnen kiezen’

Nederlandse beleggers willen veel meer data over duurzaam beleggen dan beleggers in Europa en wereldwijd. De bereidheid om meer duurzaam te beleggen, groeit bij meer informatie over impact en rendement.

Grote wens van Nederlandse beleggers is om zelf meer invloed te hebben op hun fondsbeleggingen. Tabaksproducenten blijken grootste struikelblok voor Nederlandse beleggers, voor Europese beleggers zijn dat de ‘grote CO2-uitstoters’.

Nederlandse particuliere beleggers zijn relatief kritisch over de informatie die beschikbaar is over duurzame beleggingen. Vergeleken met beleggers in andere landen, noemt een groot percentage van de Nederlanders het gebrek aan informatie over impact en rendement als reden om niet meer geld in duurzame beleggingen te steken. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2023onder 23.000 beleggers wereldwijd in 33 landen

Nederlandse belegger wil meer informatie over impact en rendement van duurzaam beleggen

De beleggers die aan het onderzoek meededen…