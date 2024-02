Schokkende beelden: Freek Vonk opnieuw toegetakeld door roofdier

Freek Vonk heeft er werkelijk alles voor over, inclusief zijn eigen gezondheid, om de mensheid wat bij te brengen over de wondere wereld van de DIEREN!!!!!! Daarom laat hij zich vrijwillig injecteren door de gifstaart van een woestijnschorpioen. “Kijk hoe vaak ik word gestoken!!”

Zijn rechterarm is nog maar net vastgenaaid en de jodium op de haaienbeet net opgedroogd, of Freek laat zich alweer toetakelen door een ander roofdier. Dit maal blijft Vonk op het droge, namelijk de woestijn van Californië. Maar niet getreurd, daar kruipen schijnbaar ook genoeg geweldplegers rond.

Blindheid, pijn en irritatie

Freek Vonk is momenteel op de droge vlaktes van Baja California en is hier verstrengeld geraakt in een passionele liefdesdans met een gifschorpioen. De beelden daarvan heeft hij online gegooid.

“Hoe vaak word ik hier GESTOKEN door deze giftige SCHORPIOEN? Ik ben ff de tel kwijt hoor! Mochten jullie niks…