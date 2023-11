SCHOKKEND: Filipijnse radiopresentator vermoord tijdens live uitzending

Een radiopresentator is zondag tijdens een live-uitzending om het leven gebracht. Het gruwelijke incident was te zien tijdens een livestream op Facebook. Inmiddels is deze verwijderd, maar de beelden circuleren nog steeds rond op het internet.

Het slachtoffer is de Filipijnse radiopresentator Juan Jumalon. In de Filipijnen beter bekend als DJ Johnny Walker. De Nationale Unie van journalisten bestempelt het incident als een brute moord. Nieuwsplatform CNN schrijft dat het nog onbekend is wie de dader is.

In het gezicht

De geweldpleging vond plaats bij de presentator thuis. Hij had hier zijn eigen radio-studio. De moord werd gepleegd om 05:25 in de ochtend. Op de livestream is te zien hoe Juan even pauzeerde en wegkeek. Daarna zijn er twee geweerschoten te horen. De dader raakte Juan recht in het gezicht.

Overleden

Op de akelige beelden is te zien hoe Jumalon na de schoten achterover in zijn stoel zakt, terwijl de muziek nog steeds speelt. De…