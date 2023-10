Schokkend: dit is hoeveel centen prinses Alexia nu (niet) verdient

Op haar achttiende verjaardag ontwaakte Alexia met een groot gevoel van verantwoordelijkheid op haar schouders. Waar haar oudere zus Amalia en haar vader Willem Alexander genieten van privileges, wacht Alexia een ander lot.

Prinses Alexia moet voor eigen brood op de plank zorgen

Waar prinses Amalia naar verluid een uitkering ontvangt van in totaal 1.38 miljoen euro, ontvangt prinses Alexia helemaal nada. Dit is iets waar de prinses eenmaal mee moet dealen. Het klinkt wellicht oneerlijk, maar het is iets dat eenmaal vaststaat in het Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis. Het is in ieder geval niet iets dat voor het eerst van toepassing is. Prinsen Friso en Constantijn ontvingen bijvoorbeeld ook geen koninklijke uitkering. Samen met haar jongere zusje Ariana, zal Alexia dus voor haar eigen inkomen moeten zorgen. Als het aan het Nederlandse volk ligt, hoeft Alexia zich geen zorgen te maken. Iedereen is gek op de mooie dochter van Wim-Lex. Zodra ze eenmaal een studie heeft…