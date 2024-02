‘Schok bij Red Bull F1: Onderzoek naar gedrag Horner’

Red Bull Racing heeft aan Motorsport.com bevestigd dat er binnen het concern een onderzoek gaande naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Het zou gaan om ongewenst gedrag van de Engelsman richting een specifiek persoon binnen het team. Oliver Mintzlaff, directeur van de sportafdeling van de energiedrankjesfabrikant, is op de hoogte gebracht van de aantijgingen en heeft direct een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen.

In een eerste reactie aan Motorsport.com bevestigt een woordvoerder van het miljardenbedrijf dat er een onderzoek is gaande is. “Nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van bepaalde recente beschuldigingen, is een onafhankelijk onderzoek gestart”, aldus Red Bull tegen deze site. “Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond. Het…