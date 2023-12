Schmidt haalt zich woede van Benfica-fans op de hals – Voetbal International

Een supporter van Benfica heeft vrijdagavond geprobeerd om Roger Schmidt te raken met een flesje water. De Duitse trainer maakte zich in de wedstrijd tegen Farense niet populair door João Neves naar de kant te halen.

Schmidt kreeg na een uitstekend eerste seizoen de laatste maanden steeds meer kritiek bij Benfica, mede door de uitschakeling in de Champions League en het moeizame verloop van de competitie. De club kwam zondag tegen Moreirense niet verder dan 0-0 en ook tegen Farense zat er niet meer in dan een gelijkspel.

Farense nam na de rust de leiding dankzij Claudio Falcão. Schmidt, die Orkun Kökcü en Fredrik Aursnes in de basis had gezet, haalde na 64 minuten Neves naar de kant. Dat werd hem niet in dank afgenomen door sommige fans. Een van hen gooide het flesje water, waarna reservespelers en stafleden de mensen op de tribune tot kalmte probeerden te manen.