Schlemiel Lutsharel Geertruida liet Feyenoord beter spelen – Voetbal International

Daags voor de nieuwe ontmoeting met Feyenoord kon Maurizio Sarri zijn ergernis over de wedstrijd in De Kuip nog steeds niet verbergen. Hij constateerde dat veel te makkelijk door de linies van Lazio gespeeld werd. ‘Feyenoord heeft ons daar een les geleerd’, stelde de Italiaanse tacticus.

Doordat Lazio op vrijdag al tegen Bologna gespeeld had, kreeg Sarri in het weekend de kans op een extra tactische training om accenten te verleggen. In Stadio Olimpico bleek dat hij een list in petto had om Arne Slot te verrassen.