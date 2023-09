Schietpartij in ziekenhuis Rotterdam, drie gewonden en flinke brand (beelden)

Vanmiddag is een persoon bij het Erasmus Medisch Centrum naar binnen gedrongen en heeft daar het vuur geopend. Ook werd er brand gesticht in een deel van het ziekenhuis. Volgens de politie zijn er drie gewonden.

Bekijk de beelden hieronder:

Verdachte opgepakt

Eerder op de dag was er in een huis aan het Heiman Dullaertplein, waar een moeder en drie kinderen wonen, ook een schietpartij. Vermoedelijk door dezelfde persoon. Volgens RTV Rijnmond één persoon overleden. De politie heeft een 32-jarige man uit Rotterdam onder het helideck van het ziekenhuis aangehouden.

Molotovcocktail

Volgens een omstander bij het ziekenhuis zou een van de gewonden een docent zijn, maar dit kan de politie niet bevestigen. Na de schietpartij ontstond zowel in de woning als in het ziekenhuis brand. Er zou een molotovcocktail zijn gebruikt.

Update 18:31. Er is een vuurwapen gevonden in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of dit het wapen van de verdachte is, dat…