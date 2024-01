Schietpartij in GTST, drie gewonden

Kijkers zaten donderdagavond op het puntje van hun stoel: de GTST-wintercliffhanger werd eindelijk uitgezonden en deze ging er behoorlijk heftig aantoe.

De spanning was afgelopen maand om te snijden in de soapserie. Veel fans van het populaire programma dachten dat Stefano het aankomende soapjaar niet zou redden. Meerderen schreven op Facebook dat ze verwachtten dat hij zelfmoord zou plegen. Zij kregen ongelijk, want ondanks het feit dat Stefano het moeilijk heeft, is nog steeds alive and kicking.

Schietpartij

Wie wél moesten vechten voor hun leven, zijn Wies en Linda. Rechercheur Kaan heeft beide vrouwen ontvoerd vanwege een dreiging. Wanneer Luuk en Bing achter de ontvoering komen, schakelen ze de Rijksrecherche in om bescherming te bieden. Kaan is hiervan op de hoogte en besluit zichzelf te beschermen door Wies en Linda als menselijk schild te gebruiken. De twee vrouwen laten Kaan in de steek, wat leidt tot een…