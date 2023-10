Schermafbeelding maken in Windows: de betere methode

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De PrtScr-knop zit nog op zo goed als elk toetsenbord. In de begindagen van de computer, met besturingssystemen als MS-DOS, zorgde een druk op de knop ervoor dat je scherminhoud uit de printer gerold kwam. Sindsdien is de functie ervan veranderd naar een schermafbeelding maken, maar ook daar heb je inmiddels een betere optie voor. Schermafbeeldingen heb je tegenwoordig in een handomdraai gemaakt. Bovendien zijn er tal van opties die het je makkelijk maken om alleen de meest essentiële informatie met anderen te delen. Iemand vanop afstand laten zien wat er op het computerscherm gebeurt? Dan is dit dé manier.

Stap 1 / PrtScr

De meest traditionele manier om een schermafbeeldingen te maken is door op de Print Screen-knop te drukken. Daardoor wordt een afbeelding van je volledige scherm naar het klembord…