Scheidsrechter loopt hoofdwond op na pijnlijke botsing met tv-camera en kan LaLiga-wedstrijd niet afmaken

De wedstrijd tussen Real Betis en Athletic Club uit Bilbao in de Spaanse competitie is voor de vrouwelijke scheidsrechter Guadelupe Porras al na een kwartier op pijnlijke wijze geëindigd. De arbiter kwam bij de zijlijn in botsing met een televisiecamera en liep daardoor een dusdanige hoofdwond op ze de fluit moest overdragen aan vierde official Holgueras Castellanos.

Porras werd naar de kant geroepen om te controleren of de 1-0 van Chimy Avila geldig was. Dat bleek het geval, maar daarna volgde de pijnlijke botsing. Porras werd langs het veld behandeld door de medische staf van de thuisclub, maar haar wond bleek dusdanig ernstig dat ze de wedstrijd niet kon afmaken.



Haar vervanger besloot vijf minuten voor rust, toen Betis de voorsprong inmiddels had uitgebreid naar 2-0, om Athletic-aanvaller en Spaans international Nico Williams met rood van het veld te sturen. De jonge buitenspeler had sarcastisch geapplaudiseerd voor Castellanos omdat hij…

