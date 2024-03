‘Scheidsrechter durft niet te staken’

De Turkse topper tussen Trabzonspor en Fenerbahçe wordt zondagavond geteisterd door ongeregeldheden. Supporters van Trabzonspor gooiden allerlei voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd meermaals werd stilgelegd. Dusan Tadic werd eenmaal geraakt door een voorwerp.

Het waren met name volle bekers die voortdurend op het veld werden gegooid Dat gebeurde bij een 0-2 voorsprong voor Fenerbahçe. Na 55 minuten spelen ging Tadic naar het gras en greep hij naar het hoofd. Het gefrustreerde Trabzonspor-publiek wierp op een gegeven moment ook vuurwerk op het veld.



Het vuurwerk belandde in het zestienmetergebied en werd door Fenerbahç-middenvelder İsmail Yüksek opvallend kalm van het veld verwijderd. De commentator van Ziggo Sport verwonderde zich erover dat de wedstrijd ‘gewoon’ doorging. “Iedereen heeft het altijd over het gepassioneerde publiek in Turkije, de heksenketel, noem het allemaal maar op. Het schijnt erbij te horen hier, maar…

