Scheiding kost SBS presentator Dennis van der Geest een vermogen!

Dit is zijn eigen erfenis na het vreemdgaan….

EFENIS

Vorig jaar februari jaar werd Dennis van der Geest, voormalig top judoka en nu SBS TV presentator van het programma “Waar is mijn erfenis” zoenend gespot met een vrouw die niet zijn echtgenote is. Foto’s hiervan verschenen online. Toen hij hiermee werd geconfronteerd was hij duidelijk: “

Dat is allemaal onzin. Verdriet, dat is wat ik heb! Met mijn gezin en alles wat er nu speelt. We maken een ontzettend turbulente tijd door met elkaar, dus lentekriebels en al dat soort flauwekul spelen helemaal niet bij mij”.

SCHEIDING

Maar niet veel later in het jaar maakt zijn vrouw Zaina op social bekend, dat het huwelijk na 14 jaar voorbij is. De officiele scheiding vindt plaats op 17 juli 2023. Maar uiteraard moet de breuk ook financieel worden geregeld.

VERDELINGSAKTE

Dennis en zijn vrouw zijn beiden eigenaar van de villa in Bloemendaal, waar zij lief en leed deelden en nog een winkel in…