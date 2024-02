Schakelt automaker Stellantis door naar plek drie?

Stellantis is in 2023 uitgegroeid tot een van de smaakmakers op de beurs in de auto-industrie. Met een koersstijging van 55% moest het fusiebedrijf alleen Tesla voor zich dulden. Vanmorgen kon de Portugese topman Carlos Tavares bij de publicatie van de jaarcijfers een verhoging van het dividend met 16% en een inkoop van eigen aandelen voor €3 miljard bekendmaken. Toch blijkt uit de cijfers dat ook Stellantis in het vierde kwartaal prijsdruk heeft ervaren door de moordende concurrentie. Tavares is vastberaden een vooraanstaande rol te spelen in een verdere consolidatie van de autosector die aanstaande lijkt. Beleggers zien er wel brood in, want op de beurs is Stellantis inmiddels hard op weg om na Tesla en Toyota de meest gewaardeerde automaker te worden.

