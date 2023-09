Schade is niet uit te drukken in woorden

Gordon zag eerder dit jaar zijn relatie met Australiër Gavin Rozario op de klippen lopen. Ze waren amper één maand verloofd. De breuk verliep allesbehalve vriendschappelijk.

Nu gaat Gordon aangifte doen en een rechtszaak beginnen tegen Gavin. Dat bevestigt de zanger en presentator in berichten aan Yvonne Coldeweijer. In Nederland heeft Gordon al aangifte gedaan tegen Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds. In Australië gaat hij dat doen tegen zijn ex.

“Het klopt dat er aangifte is gedaan tegen een persoon in Nederland. Maar ook wordt er met justitie in Australië gesproken en is er een aangifte in voorbereiding alsmede een civiele rechtszaak voor de schade die is aangedaan door het onrechtmatig verspreiden van privé-WhatsApps en e-mailverkeer. De persoon in Nederland noem ik niet vanwege privacy, de persoon in Australië is Gavin Dean Rozario.”









Instagram @lifeofyvonne

Gavin gaf kort na zijn breuk met