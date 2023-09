Schaatster, zussen en ouders: dit wil je weten over Jutta Leerdam

Jutta Leerdam, wie kent haar eigenlijk niet?

Naast haar schaatscarrière is ze een groot succes op social media.

De 24-jarige Jutta heeft miljoenen volgers, dat is zeker niet voor niets.

Ze ziet er prachtig uit, haar 2 zussen trouwens ook.

Sinds de topschaatster een relatie heeft met YouTuber, bokser en wereldster Jake Paul, is ze nog bekender geworden. Eerder had de blondine vooral volgers uit Nederland, inmiddels is ze een internationale ster.

In dit artikel lees je alles over Jutta, van haar relatie met Jake tot wie haar ouders zijn.

© Instagram @juttaleerdam

Wie is Jutta Leerdam?

De bloedmooie, blonde Jutta Leerdam werd geboren in ‘S-Gravenzande, een klein plaatsje in Zuid-Holland.

Ze is de dochter van Monique Leerdam en Ruud Leerdam.

Ze groeide op in haar geboorteplaats samen met haar twee zussen en haar oudere broer.

Dat Jutta Leerdam proefschaatser wilde worden, wist ze al op jonge leeftijd.

Op 5-jarige…

