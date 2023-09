Schaatsster Suzanne Schulting flink verbrand

Suzanne Schulting, de shorttracker die normaliter de kou trotseert, besloot om met de hitte van de afgelopen dagen van het zonnetje te genieten. Maar helaas, de zon was niet zo vergevingsgezind als het ijs.

Rood

Op de foto’s die de 25-jarige Schulting met haar bijna 1 miljoen volgers deelt is te zien dat ze in het midden behoorlijk verkleurt is. Ook staan de bikinistrepen er duidelijk in. Of het pijn doet durven we niet te zeggen, maar het wordt wel even flink insmeren met aftersun voor Sam van Royen.

Bekijk de foto’s hieronder:

Wie is de vriend van Suzanne Schulting?

Suzanne Schulting is al enige tijd gelukkig met Sam van Royen, de zoon van schrijfster Heleen van Royen. Ze leerden elkaar kennen op de redactie van talkshow HLF8, waarna Sam zo slim was om Suzanne ‘wel even af te zetten bij haar hotel’. De rest is geschiedenis en inmiddels hebben de twee een gelukkige relatie.

Bron: @suzanneschulting