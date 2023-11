Schaatsster Pien Hersman (19) deelt eindelijk foto zonder schaatspakje

De beeldschone schaatsster Pien Hersman heeft een paar foto’s zonder schaatspakje genomen. en die zien er erg goed uit.

Pien Hersman maakt mannen gek met nieuwe pakjes

De jonge Pien Hersman maakt de mannen van Nederland al helemaal gek. Normaal doet ze dat op het ijs met haar hele strakke schaatspakjes, maar als ze niet bezig is met schaatsen kan ze er ook wat van. Want in haar eigen tijd draagt Pien natuurlijk ook gewoon mooie kleding. En dat laat ze maar al te graag zien op foto’s. En die plaatjes deelt ze dan weer op har Instagram. Op die manier kan je als man genieten van alle mooie foto’s van Pien. En dat is natuurlijk erg fijn. De kleding die de schaatsster draagt laat meestal haar lichaam ontzettend goed zien. Pien weet wel wat ze aan moet trekken om te aandacht op zich te vestigen. Deze foto’s kan je dan ook absoluut niet negeren. Pien zorgt daar met haar mooie looks wel voor.

Lees ook: Piepjonge schaatsster Pien Hersman laat haar indrukwekkende troeven zien