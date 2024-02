Schaatsster Joy Beune reageert op knotsgekke ploeggenotes met foto in schaatspakje

De beeldschone schaatsster Joy Beune heeft een foto gemaakt, waarmee ze op een bijzondere manier reageert op haar collega’s.

Joy Beune weet met haar mooie foto’s er altijd wel voor te zorgen dat haar volgers vermaakt blijven. Ze heeft onlangs een nieuw plaatje online gezet als antwoord op twee van haar collega’s. Joy vond het leuk om een klein grapje met haar collega schaatssters uit te halen door een foto van hen na te maken met hetzelfde onderschrift erbij. Met de tekst ‘who’s the craziest’ onder de foto, laat Joy Beune weer een hele leuke kant van zichzelf zien.

Het origineel van de foto komt van schaatsster Robin Groot

De foto die Joy heeft nagemaakt, is afkomstig van schaatsster Robin Groot. Die heeft samen met Pien Hersman namelijk een soortgelijke foto gemaakt, samen op het ijs. De dames poseren leuk op het plaatje en laten zich van hun beste kant zien. Het onderschrift is hetzelfde als bij de foto van Joy. Het plaatje was natuurlijk erg mooi om naar te kijken…