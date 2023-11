Schaatsster Joy Beune (24) betovert volgers met zeer verleidelijke foto

Schaatsster Joy Beune betovert normaal de tijden op de schaatsbaan met haar snelheid. Maar deze keer betovert ze haar Instagramvolgers met deze foto…

Joy Beune betovert Instagramvolgers met prachtige lach

Schaatster Joy Beune heeft al vroeg in het seizoen fantastisch gepresteerd op de schaatsbaan. Ze heeft zichzelf namelijk verzekerd van een plek op de komende 4 world cups. Dit leidt tot veel blijdschap bij de knappe blondine. Op Instagram laat ze haar volgers dan ook weten hoe blij ze is met het behaalde resultaat. Dit doet ze door een foto met een prachtige lach te posten. Als je deze Prachtige lach van de blondine ziet dan wordt je automatisch betoverd.

De reacties op Joy Beune zijn lovend

Haar volgers zijn in de reacties dan ook extreem blij voor haar. De reacties onder de foto staan vol met trotse volgers van de 24-jarige schaatsster. Het woord dat het vaakst voorkomt onder haar foto is ’topper’. “Ja super verdiend. We hebben je zaterdag goed hard aangemoedigd. hihi…