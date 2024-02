Schaatsster Isabel Grevelt imponeert met kampioenschap én prachtige Instagram foto’s

Knappe Isabel Grevelt laat zien wat ze in huis heeft met déze prachtige foto’s én een kampioenschap!

De knappe schaatsster Isabel Grevelt weet wel hoe ze de aandacht van haar fans moet trekken! Namelijk met prachtige Instagram foto’s én een kampioenschap. De 21-jarige schaatsster pakte op 25 februari de eerste plek bij de Nederlandse Kampioenschappen sprint. Ze won goud op de 1000 meter. Door deze knappe overwinning heeft ze het derde en laatste WK-ticket weten te bemachtigen. Het wereldkampioenschap zal plaatsvinden in Inzell. Dit is voor Isabel Grevelt het eerste kampioenschap sprint bij de senioren in haar carrière. Na afloop is ze dan ook erg trots en moet een traantje laten. Ook haar landgenoten Jutta Leerdam en Femke Kok zullen meedoen aan dit WK, zij hadden zich namelijk al eerder geplaatst voor het WK.

Isabel Grevelt is klaar voor de volgende stap

Isabel Grevelt geeft na afloop van de wedstrijd aan dat ze klaar is voor een nieuwe stap. Ze hoopt op…