Schaatsster Isabel Grevelt (21) stapt uit schaduw van Jutta Leerdam met heerlijke foto

De getalenteerde Isabel Grevelt is misschien wel de nieuwe Jutta Leerdam. Ze komt in ieder geval gevaarlijk dichtbij in de rankings.

Isabel Grevelt stapt uit de schaduw van Jutta Leerdam. Na jaren getraind te hebben, kan de schaatsster zich eindelijk meten aan grootheid Jutta Leerdam. Ze deelde zelfs een podium met elkaar. En dat is toch wel indrukwekkend te noemen. Misschien betekent dit eindelijk het doek voor de blonde schaatsster. Want met zoveel nieuwe competitie, zeker competitie die er op foto’s en video’s zo ontzettend goed uit ziet, wordt de druk op Jutta Leerdam wel steeds groter. En dat merk je wel aan de opkomst van Isabel Grevelt.

Isabel Grevelt schittert op de korte afstanden

Vooral op de korte afstanden lijkt de schaatsster zich enorm te onderscheiden. Ze wist onlangs een eigen plek op te eisen naast Jutta Leerdam op het podium. Het is maar weer duidelijk dat Isabel een naam is…