Scènes instellen met IKEA Home Smart

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Sinds vorig jaar biedt de Ikea Home Smart-app de mogelijkheid om automatische scènes in te stellen. Via snelknoppen in de mobiele app of de koppeling met de fysieke snelkoppelingsknoppen kan je op een snelle manier al je smart hometoestellen in één keer bedienen. Avond, ochtend, middag, relax, veel licht en ga zo maar door. Je kan alle mogelijke scènes instellen die je maar wil. Kruip je een avondje achter de tv voor een leuke film of serie? Dan kan een relax-scène handig zijn om het licht zachter te zetten, eventueel met een bijpassend kleurtje. Scènes zijn geen nieuw concept, Philips Hue biedt het al jaren, maar Ikea bleef helaas nog achter.

Het verschil met routines of timers? Met timers en routines kan je je Tradfri-toestellen automatisch aan- of uitschakelen op bepaalde uren, dat kan niet bij de scènes, die moet je zelf…