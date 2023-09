SBS Shownieuws deskundige en topfotograaf William Rutten zet zijn landhuis te koop. Zie foto’s

William Rutten gaat een financiele klapper maken met de verkoop van zijn landhuis…

SBS Shownieuws deskundige en topfotograaf William Rutten, ooit nog de echtgenoot van Nance, heeft zijn landhuis in ‘s Graveland te koop gezet voor een vraagprijs van 1.850.000 euro.

Zelf kocht hij het landhuis, dat gebouwd is in 1907 en dienst deed als post-en telegraafgebouw met bovenwoning, in 1991 voor 102.101 euro. Later kocht hij de twee huizen ernaast erbij.

De totale hypotheek bedraagt 136.000 euro. Dat betekent dat wanneer hij zijn landhuis op de vraagprijs verkoopt er een winst vanzo’n 1.750.000 euro aan de horizon gloort. Kassa!!

Wat krijgt de koper voor zijn geld? Een landhuis met een woonoppervlakte van maar liefst 596 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt negen, waaronder zeven slaap- en 3 badkamers.

Dit alles verdeelt over twee woonlagen en een kelder. Koken kan in de luxe leuken voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur. Buiten een…