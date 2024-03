SBM Offshore op weg naar bovengrens bandbreedte

Het aandeel SBM Offshore NV (SBMO) steeg met zoveel als 3,9% en eindigde op 13,65 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 11 augustus 2023 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 4,8%. Het aandeel is hiermee 13 van de laatste 17 dagen gestegen. Het aandeel is daarmee 6,4% omhoog sinds het koopsignaal van een rechthoek patroon vier dagen geleden.”

De omzet steeg in 2023 met 38% tot 4,5 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat was hoger dan ooit, en kwam uit op 1,3 dollar. De winst ging met 354% omhoog naar 524 miljoen dollar. De sterk stijgende inkomsten zijn vooral te danken aan de verkoop van het drijvend platform Liza Unity aan Exxon Mobil voor 1,1 miljard dollar. SBM Offshore gaat dit jaar 12% meer uitkeren, deels in dividend en deels door de inkoop van 70 miljoen dollar aan eigen aandelen. Minpuntje is dat de omzet in 2024 zal dalen naar 3,5 miljard dollar.

Technisch heeft het aandeel ruimte om te stijgen naar de bovengrens van de horizontaal bewegende…