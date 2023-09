Saxo introduceert Forex trading in Nederland

Vanaf vandaag biedt Saxo Nederland ervaren beleggers de mogelijkheid te handelen op de wereldwijde valutamarkt, ook bekend als Forex (FX) trading. Klanten krijgen – na het afleggen van een kennis- en ervaringstoets – via Saxo’s bekroonde FX-platform toegang tot ’s werelds grootste markt met een dagelijks verhandeld volume door particulieren, bedrijven en banken van ruim 6 biljoen euro.

Beleggers kunnen op de valutamarkt anticiperen op verwachte valutabewegingen door te handelen in specifieke valutaparen zoals de EURUSD. Via het online Saxo beleggersplatform kunnen beleggers op een snelle en effectieve manier in meer dan 70 valutaparen handelen. Bovendien zijn voor de grootste valutaparen ook valutaopties beschikbaar.

Saskia Klep, CEO Saxo Nederland, is trots dat ook Nederlandse beleggers nu gebruik kunnen maken van valutahandel op het Saxo platform: “Saxo is vanaf de oprichting gespecialiseerd in het aanbieden van Forex trading en heeft in die periode een goede reputatie…