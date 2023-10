Saxo: ‘Beleggersvertrouwen krijgt flinke deuk’

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand flink afgenomen, maar nog net positief. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo, de Saxo Market Sentiment, onder enkele honderden zelf beleggende klanten van Saxo.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde gedurende de maand september van 2,1 naar 0,5 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor lag dit op 2,4. Beleggers zijn de afgelopen maand dus nog negatiever geworden. Het sentiment rond de AEX is eveneens verslechterd. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 0,4% in de komende maand. Dat was de afgelopen maand nog 1,3%. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn eveneens negatiever geworden: van 1,2% naar 0,5%. Peter Siks, beleggerstrainer bij Saxo: ”De daling is vooral het gevolg van de stijgende rente. Er wordt nu duidelijk dat de rente waarschijnlijk ’higher for longer’ zal zijn en dat heeft een negatieve impact op de koersen.”

ASML bovenaan kooplijstje

Bij de populairste…