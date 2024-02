Sawiris overweegt OCI verder op te breken

(ABM FN-Dow Jones) Grootaandeelhouder Nassef Sawiris overweegt om OCI nog verder op te breken. Dit zei hij woensdag in gesprek met de Financial Times, nadat recent al de belangen in Fertiglobe en IFCO werden verkocht voor ruim 7 miljard dollar.

Volgens Sawiris worden alle opties overwogen, en dat kan betekenen dat er nog meer activiteiten worden verkocht. Eén van de opties die Sawiris overweegt is zelfs een verkoop van alle activiteiten, waardoor OCI overblijft als een lege beurshuls, “als cash cow en een machine voor toekomstige investeringen”.

“We zijn bouwers geen houders”, aldus Sawiris. En als een bedrijfsonderdeel voor een andere partij meer waard is dan voor OCI, “dan is dat de eigenaar die het verdient”, meent hij.

Het aandeel OCI noteerde woensdag een half procent lager.

Bron: ABM Financial News