Savic en Thuram kunnen al snel lachen om knijpvergrijp – Voetbal International

Je tegenstander in de ballen knijpen: het is een overtreding die je associeert met waterpolo, waar je onder water van alles kan doen zonder dat iemand het ziet. In het voetbal is het zeldzamer wat er woensdagavond in Madrid gebeurde.

Vinnie Jones bepotelde Paul Gascoigne in 1988 in zijn private zone, een moment dat ons verblijdde met één van de meest legendarische voetbalfoto’s ooit. In 2018 stond Matt Miazga, toen in dienst van Vitesse, ineens met de mannelijkheid van Denzel Dumfries (destijds SC Heerenveen) in zijn handen, en in 2024 was het Marcus Thuram van Internazionale die Atlético Madrid-speler Stefan Savic in de edele delen greep, in de verlenging van de wedstrijd.