Sauna in Zweden op 80 meter diepte!

Amsterdam, 11 juni 2023 – Zweten in Zweden is altijd al niet verkeerd, maar sinds kort kun je er terecht voor een wel héle bijzondere wellnesservaring. In de centraal gelegen regio Dalarna is een sauna geopend op 80 meter diepte! In een oude ondergrondse kopermijn is een houten cabine met sauna opgetuigd waar je stomend en zwetend tot rust kunt komen.

Om af te koelen hoef je alleen maar een duik te nemen in een ondergronds meertje dat zich pal voor de sauna bevindt. Het is misschien wel de diepste sauna ter wereld, zegt outdoorspecialist Adventuremine die de sauna exploiteert. Je moet dus ook avontuurlijk aangelegd zijn voor deze speciale spabelevenis.

Het zogeheten Miner’s Bath-ritueel begint bovengronds, waar de mijngidsen je een veiligheidsbriefing geven en je vertellen wat je tijdens de tour kunt verwachten. Als je goed bent uitgerust en klaar bent, gaat de tour ondergronds verder. Je reist te voet door gangen, schachten en rotskamers, die prachtig zijn om te zien. Via…