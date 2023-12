Satoshi Trading Bot verbinden met ByBit ~ Crypto-Gids

Inmiddels is het ook mogelijk om uw Satoshi Trading Bot aan ByBit te koppelen. ByBit is één van de werelds meeste populaire beruzen en biedt naast trading en vele andere diensten ook de optie tot een betaalkaart. Dit is de makkelijkste methode om verdiende crypto direct weer uit te geven.

In de onderstaande handleiding beschrijven wij in enkele stappen hoe u als klant kunt verbinding kunt maken met de ByBit exchange en de

Handleiding om ByBit aan uw SatoshiTradingBot account te koppelen

Account aanmaken bij Bybit

Indien je nog geen account bij Bybit hebt, ga eerst naar www.bybit.com en kies daar voor het aanmaken van een inlog mogelijkheid.

Wat heb je nodig: Werkend emailadres, Paspoort, Mobiele telefoon, Telefoonnummer en de Google Authenticator app.

Nadat je een inlog hebt aangemaakt en je je opgegeven email geverifieerd hebt (door een mailbericht van ByBit te bevestigen), kies je in het hoofdmenu voor ‘Identity Verification’. Je gaat nu een KYC traject (KYC = Know Your Client)…