Satoshi Trading Bot lanceert nieuwe HODL functie

Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan nieuwe functies en andere verbeteringen voor de Satoshi Trading Bot. Sinds kort is er een nieuwe functie live gegaan. De zogenoemde ‘winststrategie’ functie die zorgt voor de mogelijkheid van winst in crypto of euro bewaren. Nu verkoopt de bot de winst standaard voor Euros, maar met de nieuwe functie is het dus mogelijk om per trader te kiezen om de winst te bewaren in crypto of euro. Dat wil zeggen je kunt de winst van Bitcoin transacties winst bewaren in Bitcoin of kiezen voor winst in Euro. Dit zorgt ervoor dat jij jouw favoriete crypto munten kunt opsparen en je portfolio kunt uitbreiden.

Hoe kan ik het instellen op mijn bot?

Je gaat naar ‘instellingen en dan traders’ en daar heb je nu per trader een nieuwe keuze genaamd ‘winststrategie‘ waar staat ‘hodl‘ of ‘herinvesteren‘. Deze kan je instellen per trader. Je kan dus bepaalde munten de winst in die desbetreffende crypto bewaren terwijl je bij andere munten de winst…